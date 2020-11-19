شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مفاوضات الأهلى أو الزمالك مع كريم فؤاد بعد تألقه أمام البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم حقيقة دخول الأهلي أو الزملك في مفاوضات للتعاقد مع كريم فؤاد لاعب الفريق المعار إلى إنبي خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تألق اللاعب رفقة المنتخب الأولمبي وظهوره بمستوى جيد في أول ظهور له ضد منتخب البرازيل.



لمعرفة التفاصيل من هنا:وقال زكريا السيد, رئيس نادى إنبى ، قمنا بمد اعارة كريم فؤاد وقمت بتحويل الاموال وهو مستمر معنا الموسم الحالى والموسم المقبل باعتباره من العناصر الاساسية للفريق وهو يلعب فى الظهير الايمن وحلمى طولان يعتمد عليه فى اكثر من مركز وهو ضمن الاحتباجات الفنية مؤكدا كريم فؤاد مستمر مع انبي الموسم المقبل ايضا .

وتابع الاهلى طلب أسامة جلال فى بداية الموسم واعتذارنا مضيفا هناك تاجيل انتقالات اللاعبين حتى نهاية الموسم ، مضيفا الاهلى طلب اسامة فى بداية الدورى واعتذرنا لحاجتنا اليه.

واستكمل طلبنا مد اعارة محمد شريف بشكل رسمي من بداية الدور الثاني وتحدثت مع الخطيب رسميا و لا يوجد لديه مشكلة والقرار فى يد فايلر وطلبت مد اعارة محمد شرف رسميا من الاهلى .

واتم صالح جمعة من ابناء انبي وعلاقتنا به ممتازة ولو طلبه حلمى طولان سيكون موجود معانا، مؤكدا حلمى طولان واحد من افضل المدربين فى مصر ،وطولان مستمر معانا الموسم المقبل عقده لمدة موسمين