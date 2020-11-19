شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: الأهلى لم يمانع استمرارى و زوجتى قعدت 5 أيام حزينة لرحيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، أنه لو طلب من إدارة الأهلى البقاء وعدم الرحيل كانوا سيوافقون لأن الأهلى بيتى، موضحا فى تصريحات للإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" على قناة cbc: "زوجتى قعدت 4 أو5 أيام حزينة جدا وزعلانة على رحيلى من الأهلى وطلبت منى إعادة التفكير، وقلت لها الأهلى دا النادى بتاعى ولو قلت لهم عاوز أقعد كنت قعدت ولكن الموضوع صعب".

وأضاف الجوكر: واحد صاحبى قالى طالما أعلنت رحيلك عن الأهلى يبقى خلاص مش هتلعب تانى، قلتله لا أنا هروح أكمل مسيرتى مع الأهلى وأتمرن كويس ومسألة اللعب في أيد الجهاز الفني وعمرى ما تدخلت في اللعب من عدمه، ودا قرارى أنى أكمل عقدى مع الأهلى واستحمل أي شيء يحدث معى".

وتابع أحمد فتحى: "أسرتى مالهاش في الكورة خالص، ومرة كنت عامل ماتش وحش جدا وكنت خارج متنرفز وسألت نورا إيه رأيك في الماتش قالتى كنت كويس جدا قلتلها أنت كدابة أنا كنت وحش جدا".

وأوضح الجوكر: "أصعب وقت مر عليها في تاريخى لحظة وداع الأهلى، ولم أتوقع خروجى من المباراة الأخيرة ومش متفقين على حاجة، وقلت لسيد عبد الحفيظ المفروض تجيبوا ليا تورته تودعونى بيها قعد يضحك وهزر معايا".

وأضاف أحمد فتحى: "كنت سعيد جدا بما فعله الجهاز الفني واللاعبين وهى من أسعد لحظات حياتى لتكريمى من قبل الجهاز واللاعبين وتغيرت لحظاتى الصعبة إلى لحظات سعيدة".

وتابع الجوكر: "الكل في الأهلى كان عارف أن دى آخر ماتش ليا وقبلها بيوم الشناوى وسعد أتكلموا في آخر مران وانا أتكلمت وقلتلهم فيه لاعيبه بتمشى ولاعيبه بتبطل وسيظل الأهلى هو الباقى".

وأضاف أحمد فتحى: "هناك من يدير لحظات النهاية ولكن لم أرتب أي شىء وخرجت بهذه الصورة الجميلة ودائما لا أحسبلها واتركها لله".