شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نوفمبر موعد تحول أحمد فتحي لجوكر بيراميدز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تنسى جماهير النادي الأهلي تاريخ 9 نوفمبر 2020، لأنه موعد الإعلان بشكل رسمي عن رحيل أحمد فتحي بعد تواجده على مدار سنوات طويلة ، ليصبح جوكر ونجم بيراميدز بداية من الموسم الجديد، ونشرت الصفحة الرسمية لبراميدز يومها فيديو لتقديم أحمد فتحى ظهير أيمن الفراعنة المنضم مؤخرًا إلى الفريق السماوى، وأشار الفيديو إلى أبرز المزايا التى يمتلكها فتحى وهى قدرته على اللعب فى أكثر من مركز لذلك حصد لقب "الجوكر"، وعلقت صفحة بيراميدز "سهل أنك تنزل تلعب، صعب تكون أحمد فتحى.. نورت يا جوكر".

الجوكر كما تلقبه الجماهير، بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16.

الهدف الأبرز فى مسيرة أحمد فتحى مع الأهلى الذى سجله موسم 2008- 2009 فى شباك طلائع الجيش فى المباراة الأخيرة للموسم عندما كان ألفريق الأحمر متعادلا بهدف، الأمر الذى يعنى خسارة لقب الدورى لصالح النادى الإسماعيلى، وفجأة يظهر رجل المواقف الصعبة ويسجل هدفاً ولا أروع فى اللحظات الأخيرة من اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى 3/1، ليصعد لمواجهة الإسماعيلى فى مباراة فاصلة ليتوج الأحمر بطلا للدورى بفضل قذيفة الجوكر.