شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: أصعب وقت فى تاريخى لحظة وداع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد فتحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، أن لحظة خروجى من ماتش طلائع الجيش هي الأصعب في مشوارى، ولم أرتب مع الأهلى ما حدث.
وأضاف أحمد فتحى: "كنت سعيد جدا بما فعله الجهاز الفني واللاعبين وهى من أسعد لحظات حياتى لتكريمى من قبل الجهاز واللاعبين وتغيرت لحظاتى الصعبة إلى لحظات سعيدة".
وتابع الجوكر: "الكل في الأهلى كان عارف أن دى آخر ماتش ليا وقبلها بيوم الشناوى وسعد أتكلموا في آخر مران وانا أتكلمت وقلتلهم فيه لاعيبه بتمشى ولاعيبه بتبطل وسيظل الأهلى هو الباقى".
وأضاف أحمد فتحى: "هناك من يدير لحظات النهاية ولكن لم أرتب أي شيىء وخرجت بهذه الصورة الجميلة ودائما لا أحسبلها واتركها لله".
رغم من تعاقد بيراميدز مع أحمد فتحى نجم الاهلى ومنتخب مصر لم يمنعه ذلك من بذل الجهد والعرق حتى آخر لحظاته مع الفريق الأحمر وقدم أداءًا رجوليًا شهد به الجميع حتى أمام فريقه المستقبلى فى الدورى الممتاز لينال مشهد ختامى رائع مع القلعة الحمراء وسط تصفيق الجميع فى ليلة التتويج بالدوري وسط تصفيق حاد من زملاء الجوكر فى ليلة الوداع.
وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 351 مباراة سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا فى الدورى المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.
توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.
فتحى دوليًا مع منتخب الفراعنة تجاوز حاجز المائة مباراة دولية، وأحرز 3 أهداف مع المنتخب المصرى الأول، أهمها هدفه فى مباراة كوت ديفوار فى الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية 2008، كما حصد 3 ألقاب لبطولة كأس الأمم من 2006 وحتى 2010 بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب العربية 2007 وكأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2003، وشارك فى كأس العالم للشباب وأولمبياد لندن.
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