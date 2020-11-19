شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقف حازم إمام بعد غيابه عن المران وتأهيل إسلام جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، على راحة من تدريبات الفريق، اليوم الخميس، والذى يقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، حيث أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للأبيض، إن حازم إمام سيخضع لبعض الفحوصات الطبية ومسحة طبية جديدة من أجل الاطمئنان عليه بشكل أكبر قبل أن ينتظم فى تدريبات الفريق الجماعية، حيث يستعد الأبيض لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها مساء بعد غد السبت، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

فيما خضع إسلام جابر، لاعب وسط الزمالك، لبرنامج تأهيلى فى صالة الجيمانزيوم بالنادى وذلك بعد مشاركته فى تقسيمة الفريق وبعض الجمل التدريبية التى خضع لها الفريق فى مران اليوم، حيث ينفذ جابر برنامجا تأهيليا فى الجيم تحت إشراف الجهاز الطبى لرفع حالة الإجهاد التى يعانى منها.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراته أمام نادى مصر، الذى يحمل الأبيض لقبه من النسخة الماضية، ويسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلال مباراته المقبلة لاستكمال مشواره المحلى والمنافسة على لقب كأس مصر، خاصة أنها تأتى قبل مباراة مُرتقبة للفريق الأبيض قبل مباراته أمام الأهلى، فى القمة التاريخية التى ستجمع بين القطبين فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، ويسعى أبناء ميت عقبة للفوز باللقاء والتتويج باللقب الإفريقى الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002، عندما توج الأبيض به للمرة الخامسة فى تاريخه على حسابه الرجاء البيضاوى.

من المقرر، أن يلتقى الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستشهد البطولة قمة تاريخية والتى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.