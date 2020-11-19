شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..كيف تعامل نجوم الاهلى مع الجوكر أحمد فتحى فى ليلة الوداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم من تعاقد بيراميدز مع أحمد فتحى نجم الاهلى ومنتخب مصر لم يمنعه ذلك من بذل الجهد والعرق حتى آخر لحظاته مع الفريق الأحمر وقدم أداءًا رجوليًا شهد به الجميع حتى أمام فريقه المستقبلى فى الدورى الممتاز لينال مشهد ختامى رائع مع القلعة الحمراء وسط تصفيق الجميع فى ليلة التتويج بالدوري وسط تصفيق حاد من زملاء الجوكر فى ليلة الوداع.

وشارك أحمد فتحى مع الأهلى فى 351 مباراة سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا فى الدورى المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.

توج أحمد فتحى مع الأهلى بـ 19 لقباً على مدار مسيرته الطويلة، جاءت كالتالى: 11 لقب بطولة دورى عام من ضمنها بطولة الموسم الجارى التى حسمها الأحمر مبكرا، وبطولة كأس مصر، 3 بطولات كأس السوبر المصرى ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، بطولتين كأس السوبر الأفريقى.

فتحى دوليًا مع منتخب الفراعنة تجاوز حاجز المائة مباراة دولية، وأحرز 3 أهداف مع المنتخب المصرى الأول، أهمها هدفه فى مباراة كوت ديفوار فى الدور قبل النهائى من كأس الأمم الأفريقية 2008، كما حصد 3 ألقاب لبطولة كأس الأمم من 2006 وحتى 2010 بالإضافة إلى ذهبية دورة الألعاب العربية 2007 وكأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2003، وشارك فى كأس العالم للشباب وأولمبياد لندن.