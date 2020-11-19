شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستقبل بدر بانون والمعارين فى مران الأهلى بالتتش .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على استقبال المغربي بدر بانون صفقة النادي الجديدة وكذلك الثلاثي العائد من الإعارة صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.ومن جانبه أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ثلاثي الفريق العائد من فترة الإعارة، ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الجمعة، وأشار إلى أنه اجتمع بالثلاثي العائد من فترة الإعارة قبل انطلاق مران الأهلي مساء اليوم؛ بالإضافة إلى اجتماع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق معهم.



الخطيب وبدر بانون



الخطيب والعائدين من الإعارة

وقال مدير الكرة إن الجهاز الفني حدد برنامجًا تدريبيًّا للثلاثي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

كشف مسئولو النادي الأهلي حالة محمد مجدي قفشة نجم الفريق بعد تعرضه لإصابة في الوجه خلال مران الفريق اليوم استدعت تدخل الجهاز الطبي لعلاجه، وأكد مسئولو الأهلي أن قفشة تعرض لجرح في الوجه استلزم علاجه غرزتين إلا أن حالة اللاعب مطمئنة وسيكون جاهزاً لمباريات الفريق المقبلة سواء في كأس مصر أو في بطولة دوري أبطال افريقيا.