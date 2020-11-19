سفير مصر بمدغشقر يحتفل بـجهاد جريشة ومعاونيه بعد مباراة كوت ديفوار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل السفير المصرى فى مدغشقر، أسامة سعيد خليل، بطاقم التحكيم المصرى بقيادة المونديالي جهاد جريشة، والمكون من أحمد حسام طه وسمير جمال وأحمد الغندور وشكرهم علي تشريف التحكيم المصرى في مباراة مدغشقر وكوت ديفوار وقام السفير بدعوتهم علي مأدبة عشاء بأحد المطاعم الشهيرة بالعاصمة أنتانانا ريفو في حضور القنصل المصري هايدي طه العربي ومجدي شتا عضو السفارة المصريه بمدغشقر .

ونجح طاقم الحكام المصرى بقيادة الدولى جهاد جريشة في إدارة مواجهة مدغشقر وكوت ديفوار في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

وأشاد مسئولو المنتخبين بأداء طاقم الحكام الذين ظهروا بمستوى جيد ونجحوا في السيطرة على مجريات المباراة واحتسب جريشة ركلة جزاء صحيحة على أصحاب الأرض في الدقيقة 15 وتعادل منتخب مدغشقر في الدقيقة 51 من عمر اللقاء ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

يحتل منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب مدغشقر صاحب المركز الثاني.