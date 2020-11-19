اتحاد الكرة: صلاح والنني يتوجهان للندن الجمعة بطائرة مجهزة طبيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ثنائي منتخب مصر محمد صلاح، ومحمد النني سوف يتوجهان غدًا الجمعة إلى لندن على متن طائرة مجهزة طبيًا.

وقال اتحاد الكرة في بيان نشره اليوم الخميس: "في إطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في إنجلترا غدا من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبية على أمل أن تتحول حالتاهما إلى سلبية قريبًا، والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة".

وتابع البيان: "كان الاتحاد المصري على تواصل وتنسيق دائمين مع الناديين منذ إصابة كل منهما بفيروس كورونا، وتم التواصل من خلال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد على المستوى الإداري والدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي، فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم جاءت نتيجتاهما إيجابية".

وأصيب محمد صلاح بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة طبية له في اليوم الأول من انضمامه لمنتخب مصر، بينما أتت العينة السلبية لمحمد النني أثناء التواجد في توجو لخوض مباراة ضمن تصفيات أمم أفريقيا.