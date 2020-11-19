ريال مدريد يعلن إصابة راموس بتمزق في أوتار الركبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي ريال مدريد، إصابة سيرجيو راموس مدافع الفريق، بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

وذكر ريال مدريد في بيان له عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس: "تم تشخيص إصابة راموس بتمزق في أوتار الركبة اليمنى".

ولم يكشف النادي الملكي عن الفترة التي سيغيب على إثرها راموس بسبب الإصابة، موضحا أنه يتم تقييم حالته لتحديد فترة الغياب.

وتعرض راموس لإصابة خلال مواجهة إسبانيا وألمانيا، في المرحلة الأخيرة من دوري أمم أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال مساء السبت المقبل، في الأسبوع العاشر من مسابقة الليجا.