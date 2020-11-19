الزمالك ينعي هيرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الدكتور هيرماس رضوان البرلماني ورئيس نادي بني عبيد، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الدقهلية. حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الدقهلية. وتوفي هرماس رضوان مساء اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض. والجدير بالذكر أن هرماس رضوان كان انسحب من الترشح على انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة على مقعد الرئيس. فاز رضوان برئاسة بني عبيد عام 2017 بالتزكية. المرض. والجدير بالذكر أن هرماس رضوان كان انسحب من الترشح على انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة على مقعد الرئيس. فاز رضوان برئاسة بني عبيد عام 2017 بالتزكية.

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