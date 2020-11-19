عاد الارجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الايطالي، الى التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد تعافيه من الاصابة التي لحقت به في الفترة الماضية. الاصابة التي لحقت به في الفترة الماضية. وغاب ديبالا عن قائمة المنتخب الارجنتيني بسبب تعرضه لإصابة في الجهاز التناسلي. الارجنتيني بسبب تعرضه لإصابة في الجهاز التناسلي. ويستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره كالياري يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الايطالي.باولو ديبالا يعود لتدريبات يوفنتوس.

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