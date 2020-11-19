فينيسيوس جونيور يكشف حقيقة وجود أزمة مع كريم بنزيمه

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد حقيقة وجود أزمة مع زميله الفرنسي كريم بنزيمه، وذلك بعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ الالماني.

وانتقد كريم بنزيمه زميله فينيسيوس خلال مباراة ريال مدريد

ومونشنجلادباخ في دوري ابطال اوروبا.

ونفى فينيسيوس خلال تصريحات لصحية ماركا الاسبانية، وجود أي أزمات مع كريم بنزيمه، حيث قال " علاقتي بكريم بنزيمه جيدة

للغاية وكل ما يتردد عار تمام من الصحة".

وأضاف " انا وكريم بنزيمه نعلم جيدا اننا محترفون في ريال مدريد الاسباني وعلاقتنا ليست فقط مجرد زمالة في الفريق".

يذكر ان ريال مدريد يلتقي فياريال يوم السبت المقبل في الجولة العاشرة من الدوري الاسباني.