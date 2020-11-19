والد ايرلينج هالاند يكشف مصير نجله مع بوروسيا دورتموند

كشف والد النجم النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، حقيقة رحيل نجله عن فريقه في الفترة المقبلة. وارتبط اسم ايرلينج هالان برغبة العديد من عمالقة أوروبا في الظفر بخدمات المهاجم الشاب النرويجيـ لعل أبرزها أبرزها ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. وقال والد هالاند خلال تصريحات لشبكة سبورت وان الألمانية، " ايرلينج هالاند يمتلك عقد طويل الامد مع بوروسيا، ولم نتطلع في الوقت الحالي للنظر في العروض المقدمة". ولم نتطلع في الوقت الحالي للنظر في العروض المقدمة". وأضاف " هالاند يطمح في التتويج بالبطولات مع بوروسيا دورتموند، واكتساب الخبرات والتطور مع النادي الألماني". يذكر أن عقد ايرلينج هالاند مع بوروسيا دورتموند ينتهي في صيف 2024، مع وجود شرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو.

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