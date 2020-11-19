مدرب إيفرتون يوضح حقيقة رغبته في ضم إيسكو

أوضح كارلو أنشيلوتي مدرب نادي إيفرتون الإنجليزي، حقيقة رغبته في ضم النجم الإسباني إيسكو لاعب ريال مدريد، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونفى أنشيلوتي ما تردد بشأن سعيه للتعاقد مع إيسكو حيث قال خلال تصريحات صحفية، " بالتأكيد هذ الأمر غير صحيح ولم نفكر حتى الأن في

التدعيمات".

وارتبط اسم ايسكو بالرحيل عن ريال مدريد في الفترة المقبلة، وأشارت تقارير أن نادي إيفرتون يبدي اهتمام بضم اللاعب الاسباني.

ويحتل ايفرتون المركز السابع بترتيب الدوري الانجليزي برصيد 13 نقطة.