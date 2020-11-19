ساوثهامبتون يجدد عقد أورييل روميو

أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، اليوم الخميس، تجديد عقد أورييل روميو لاعب وسط الفريق، لمدة موسمين ونصف.
وذكر النادي الإنجليزي في بيان له، عبر موقعه الرسمي،أن روميو دخل موسمه الأخير من عقده مع النادي، لكنه قرر التجديد والبقاء في ملعب "سانت ماري" حتى عام 2023.
وانضم أورييل روميو إلى ساوثهامبتون في عام 2015 قادما من تشيلسي الإنجليزيـ وشارك في 198 مع الفريق حتى الأن.
يذكر أن ساوثهامبتون يحتل المركز الرابع بترتيب الدوري الانجليزي برصيد 16 نقطة.
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