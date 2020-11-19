الشارقة يتوج بكأس الإمارات لليد على حساب شباب الأهلي

حصد نادي الشارقة على كأس الإمارات لكرة اليد، بعد تغلبه على شباب الأهلي بنتيجة 26 - 19، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس.

ويعد تتويج نادي الشارقة بكأس الإمارات لكرة اليد هو الثاني له على التوالي والثامن في تاريخه.

وشهدت مراسم تتويج الشارقة بكأس الإمارات حضور

نبيل بن عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، وعدد من أعضاء الاتحاد ونادي الشارقة.

يذكر أن نادي الشارقة حصد درع التفوق الرياضي للموسم المنتهي بعد تتويجه بالدوري وكأس الإمارات وكأس السوبر.