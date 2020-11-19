جوزيه مورينيو يطالب بمنحه لقب "الخبير"

طالب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي، بمنحه لقب تدريبي بعد مسيرته التدريبية الكبيرة مع الأندية.

وقاد المدرب البرتغالي العديد من الأندية الأوروبية، منها تشيلسي وانتر ميلان وحصد لقب

دوري ابطال اوروبا معهما، وكذلك ريال مدريد ومانشستر يونايتد وأخيرا توتنهام.

وأجرى مورينيو مقابلة مع تينسنت سبورتس، حيث أكد أنه يستحق أن يمنح

لقب "الخبير"، بعد مسيرته الطويلة مع الأندية الأوروبية.

وأضاف مورينيو " التدريب يكتسب مع مرور الوقت، وأنا أصبحت أتمتع بخبرات كبيرة، لأن التدريب يحتاج للمهارات العقلية وليست الجسدية".

ويحتل نادي توتنهام وصافة الدوري الانجليزي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.