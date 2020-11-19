ريال مدريد يكشف حجم إصابة سيرجيو راموس

كشف نادي ريال مدري الإسباني، بشكل رسمي عن حجم إصابة مدافعه المخضرم سيرجيو راموس.

وتعرض سيرجيو راموس لإصابة قوية خلال مباراة منتخب إسبانيا أمام نظيره الألماني في الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية.

وأصدر نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، بيان رسميًا يوضح فيه الحالة الصحية لقائد الفريق، ولم يفصح البيان عن المدة التي سيغيبها اللاعب عن المباريات مع النادي الملكي؛ إذ جاء نص البيان كالآتي،

"أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت لسيرجيو راموس، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، أنه يعاني من إصابة في العضلة الفخذية ذات الرأسين في ساقه اليمنى، بانتظار تطور حالته".

يذكر أن ريال مدريد يلتقي بنظيره فياريال يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.