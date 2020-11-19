الصيد ينظم" بازار" لسيدات النادي

تنظم لجنة المرأة بصيد اكتوبر بالإشتراك مع لجنة الطفولة والأمومة بصيد القطامية بازار لأعمال ومشغولات سيدات النادي. يقام البازار اليوم الخميس وغدا بمنطقة التراسات أعلى حديقة الأطفال بصيد أكتوبر. وتسعى لجنة المرأة لتقديم خدمات لأعضاء النادي من الأعمال ومشغولات سيدات النادي خصوصًا مع وجود أعمال رائعة كثيرًا ماتنال إعجاب وفضول سيدات النادي في الأفرع المختلفة. لأعضاء النادي من الأعمال ومشغولات سيدات النادي خصوصًا مع وجود أعمال رائعة كثيرًا ماتنال إعجاب وفضول سيدات النادي في الأفرع المختلفة.

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