ريال مدريد في مأزق كبير أمام فياريال والإنتر وشاختار وإشبيلية بسبب 9 لاعبين!

يواجه ريال مدريد خطر فقدان 9 لاعبين في الاربع مباريات القادمة إما بسبب فيروس كورونا أو للإصابة، ما قد يعيقه عن تحقيق نتائج مثالية أمام أندية فياريال والإنتر وشاختار دونيتسك وإشبيلية – على الترتيب-.

لا شك أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة على زين الدين زيدان، حيث سيكون مطالبًا بإيجاد حلول سريعة وبدائل مناسبة للاعبين المُصابين أو للاعبين العائدين من الإصابة، وأولئك الذين قاموا برحلات طويلة وشاقة مع منتخباتهم الوطنية في تصفيات كأس العالم 2022.

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ويمثل كل هذا صداعًا للمدرب الفرنسي الذي يحاول التخطيط بشكل سليم لسلسلة المباريات الرئيسية لفريقه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة مع الوضع في الاعتبار منح اللاعبين وقت من الراحة لإلتقاط الأنفاس بين المباريات المذكورة.

مباريات ريال مدريد

سيواجه ريال مدريد نظيره فياريال يوم السبت 21 نوفمبر في تمام الساعة 16:15 بتوقيت وسط أوروبا، ثم انتر ميلان يوم الاربعاء 25 نوفمبر، وشاختار دونيتسك يوم 1 ديسمبر، وأخيرًا إشبيلية يوم 5 ديسمبر).

في غضون أسبوعين من الآن، سيكون لدى مدرب ريال مدريد فكرة أوضح عما إذا كان سيتقدم أكثر في دوري أبطال أوروبا وإذا ما زال لديه خيارات في المنافسة على لقب الدوري الاسباني.

وكانت هناك بعض الأخبار السارة مع ظهور اختبار سلبي لفيروس كورونا لدى كارلوس كاسيميرو، لكن الفريق لا يزال يفتقد ما يصل إلى تسعة لاعبين إما في عيادة الإصابات أو في حالة عزل ذاتي بسبب كورونا.

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وسيستمر إيدير ميليتاو وإدين هازارد في الحجر الصحي، ولم يكن هناك أي بيان رسمي من النادي حول وضعهما، بالمثل سيرخيو راموس ورافاييل فاران اللذان تعرضا للإصابة خلال الواجب الدولي مع منتخبي اسبانيا وفرنسا.

وانسحب القائد سيرخيو راموس من مباراة اسبانيا والمانيا بسبب إصابة في اوتار الركبة اليمنى، أما شريكه في الدفاع فاران فيتعافى من إصابة في الكتف.

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بينما كريم بنزيمة لم يتمكن من إكمال مباراة فالنسيا وكان يتدرب بشكل منفصل خلال فترة التوقف الدولي بما أنه مستبعد من منتخب فرنسا.

هذا وسيغيب لاعب الوسط الدولي الأوروجوياني فيدي فالفيردي عن الملاعب لبعض الوقت بعد اصابته بكسر في الساق، ويستمر كذلك غياب داني كارفخال وأودريوزولا وناتشو فرنانديز.