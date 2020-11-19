ريال مدريد يعلن عن إصابة راموس في فخذه

نشر نادي ريال مدريد على موقعه الرسميّ بيانا مقتضبا بخصوص وضعيّة قائد الفريق راموس الصحيّة، بعد خضوعه للفحوصات من قبل الجهاز الطبي للريال.
وأشار البيان إلى أنّ راموس مصاب في العضلة ذات الرأسين في فخذه اليمنى في انتظار الكشف عن المزيد من التفاصيل.
ولم يشر النادي إلى مدّة غيابه، لكنّ الكثير من التقارير الصحفيّة أكّدت غياب قائد الميرنغي النادي الملكي عن مباراة فياريال ومباراة دوريّ الأبطال أمام إنتر ومباراة ألافيس في الدوريّ.
ومن المتوقّع حسب التقارير ذاتها عودة راموس إلى أجواء المنافسة في مباراة ريال مدريد ضدّ شاختار في دوري الأبطال.
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