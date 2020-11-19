رياضة | كامافينجا يرد على اهتمام ريال مدريد بضمه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كامافينجا يرد على اهتمام ريال مدريد بضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي أنه لم يحدد موعد لمناقشة مستقبله وذلك ردا على إهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته في فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن النجم الشاب البالغ من العمر 18 عامًا أصبح على أعتاب تجديد عقده مع رين لموسم إضافي ينتهي في صيف 2023.

وعن إهتمام ريال مدريد، قال كامافينجا في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية:"سوف نرى، لم نحدد موعداً بعد لمناقشة مستقبلي، لست في عجلة من أمري، لا يزال أمامي موسمين في عقدي ولدينا الوقت الكافي للحديث".

واختتم كامافينجا تصريحاته قائلاً:"ستكون هناك مفاوضات لإبقائي في رين وسيكون من دواعي سروري أن أستمر معهم، الأندية العظيمة تجعلني أحلم لكن لا يمكنني اختيار نادي معين لمستقبلي".