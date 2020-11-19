رياضة | سرس الليان راحه 24 ساعة عقب ودية بلبيس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سرس الليان راحه 24 ساعة عقب ودية بلبيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان منح لاعبيه راحه 24 ساعة عقب خوض ودية بلبيس التي أقيمت اليوم الخميس، بملعب بلبيس.

ومن المقرر ان يعود الفريق السرساوي للتدريبات الجماعية على فترتين يوم السبت استعداداً لخوض الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وتعادل مؤخرا سرس الليان مع بنها بدون أهداف، قبل أن يخسر من بلبيس بهدفين دون مقابل.