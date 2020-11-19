رياضة | تعرف على موعد مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريقي الأهلي والزمالك لخوض منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، بعدما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد المباريات المتبقية من البطولة المحلية خلال الفترة المقبلة.

ويواجه النادي الأهلي نظيره أبوقير للأسمدة في تمام الخامسة مساءًا يوم السبت المقبل، الموافق 21 نوفمبر الجاري، على استاد "برج العرب" في الإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

بينما يلتقي فريق الزمالك مع نادي مصر في تمام الثامنة مساء السبت، على استاد السويس.

وستقام مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر يوم 1 ديسمبر، حيث يواجه الاتحاد السكندري الفائز من لقاء الأهلي وأبوقير للأسمدة، ويصطدم طلائع الجيش بالفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 5 ديسمبر المقبل موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر.

بينما سينطلق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد 4 أيام من نهاية بطولة كأس مصر وتحديدًا يوم 9 ديسمبر المقبل.