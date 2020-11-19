رياضة | بلبيس يفوز على سرس الليان بثنائية وديا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بلبيس يفوز على سرس الليان بثنائية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلبيس يفوز على سرس الليان بثنائية وديا

فاز الفريق الأول للكرة بنادي بلبيس على نظيره فريق سرس الليان بثنائية نظيفة ، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري .

نجح لاعبي بلبيس تحت قيادة طارق جمال ، في ادراك هدفين عن طريق اللاعبان محمد المالح و أحمد عاطف ريشة ، وقد شهدت المباراة اصابة لاعبان من فريق بلبيس وهما محمد يوسف و احمد ريشة ليتم نقلهما للمستشفى .

كما تم تكريم فريق سرس الليان خلال المباراة بعد الصعود للقسم الثاني ، عقب اعتلائه قمة المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث خلال الموسم الماضي .