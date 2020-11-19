رياضة | الأزمات تتوالى.. الأهلي يفقد نجمه أمام أبو قير بكأس مصر

تغيب علي لطفي حارس مرمى فريق النادي الأهلي عن تدريب المارد الأحمر عصر اليوم بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر.

واكتفى علي لطفي بجلسة علاجية داخل ملعب التتش عن طريق طبيب الفريق خالد محمود حيث نشر اللاعب صوره وهو يحصل على الحقن والعلاج.

وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن علي لطفي يعاني من الإصابة بجزع خفيف في الركبة وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات اليوم.