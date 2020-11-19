رياضة | لايبزج يتلقى ضربة قوية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر لايبزج يتلقى ضربة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق لايبزج الألماني، اليوم الخميس، إن لاعبي الفريق لوكاس كولسترمان وكونراد لايمر لن يتمكنا من العودة للفريق حتى العام المقبل بسبب إصابتيهما في الركبة.

وأضاف ناجلسمان إن المدافع كولسترمان كان مقررا له أن يعود لتدريبات الفريق منتصف ديسمبر، بينما لم يتم تحديد موعد لعودة لايمر خاصة وأن الجراحة التي خضع لها لم تعالج إصابته بشكل كامل.

وأكمل المدرب أن مارسيل هالستنبرج ونوردي موكيلي ليسا جاهزين للعب لفريق لايبوج في مباراته أمام آينتراخت فرانكفورت المقرر إقامتها بعد غد السبت.

وربما تجبر المشاكل التي يعاني منها هالستبنرج في الفخذ على الابتعاد عن مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.