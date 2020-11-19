رياضة | تليفونات بنى سويف يتعادل مع كوكاكولا وديا ويواجه القومى غدا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تليفونات بنى سويف يتعادل مع كوكاكولا وديا ويواجه القومى غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى تليفونات بني سويف مع كوكاكولا بثلاثية لكل فريق، في إطار المباريات الودية استعدادا للموسم الكروي الجديد بالقسم الثاني.

وجاءت ثلاثية التليفونات عن طريق أحمد السعدنى، محمد عبد الرازق، أما الهدف الثالث فسجل عن طريق أحد مدافعي كوكاكولا بالخطأ في مرماه.

تليفونات بني سويف بقيادة مديره الفني عيد مرازيق، خاض اللقاء بهدف الإطمئنان على مستوى اللاعبين بجانب الإستفادة من الاحتكاك الفني القوى وإشراك العديد من اللاعبين الجدد.

ويخوض التليفونات مباراة ودية غدا أمام القومي وذلك ضمن برنامج الفريق للاستعداد للموسم الجديد.

ويواصل الفريق الكروى الأول بنادى تليفونات بني سويف استعداداته اليومية المكثفة والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري وذلك قبل بدء منافسات مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

ويخوض الفريق تدريباته اليومية بمعسكر بمنيل شيخة تمهيدا لخوض مباريات ودية لتجهيز صفوف الفريق.

وانهى تليفونات بنى سويف موسم 2019/2020 بالمركز السابع برصيد 30 نقطة بمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.