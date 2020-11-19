رياضة | مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مرتضى منصور : كيف أعمل في هذا المناخ الصعب

أبدى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استيائه من محاولات البعض العمل ضد مصالح النادي.

وقال رئيس النادي على هامش اجتماعه مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية : "كيف أعمل في هذا المناخ الصعب، نجوم الفريق يريدون الرحيل، مناخ غير مناسب للعمل أبدا".

وتابع : "المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة في مصر، اعتمدت لائحة نادي الزمالك، وهم الآن يقومون بإلغاء اللائحة، ليكون النادي بلا لائحة وبلا رئيس".

وأضاف : "الجمعية العمومية لنادي الزمالك انتخبت مرتضى منصور، ولكن البعض لا يريد وجود رئيس قوي للنادي ويريدون من خربوا النادي".

واختتم رئيس النادي تصريحاته مؤكداً أن هناك مخالفات لمجلس إدارة النادي الأهلي، لكن الإعلام لا يتحدث عنها وفي الزمالك لا يوجد مخالفة واحدة، والموظف الذي يخطأ يتم تحويله للنيابة فوراً، وأتحدى الجميع أن يظهر مخالفة واحدة .