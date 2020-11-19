رياضة | الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 19 نوفمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم بالتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع أحمد توفيق لاعب بيراميدز ومنتخب مصر والذي يستطيع المشاركة فى مركز وسط الملعب والظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت تقارير صحفية أن الأهلي يرغب بشدة فى ضم توفيق لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان توفيق قد شارك مع منتخب مصر الأول أمام توجو ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتى انتهت بفوز الفراعنة بثلاث أهداف مقابل هدف.