شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى تاسع جولات دورى محترفى اليد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت على مدار اليوم الخميس ، مواجهات قوية فى تاسع جولات دورى المحترفين لكرة اليد الذى عاد إلى الحياة مجددا بعد فترة توقف بمواجهة الجزيرة و حدائق الاهرام أمس للموسم المحلى 2020 / 2021 ، حيث شهدت لقاءات قوية على صعيد المجموعتين الأولى والثانية . وشهدت المجموعة الأولى فوز كلا من ،طلائع الجيش على أسيوط الرياضى 39/ 27 و الطيران على بترول أسيوط 17/ 16 والزمالك على هليوبوليس 36/30، فيما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من ،الأهلى على الأوليمبى 29/23 و وسبورتنج على المعادى 32/23 وأصحاب الجياد على الشمس 24/23.”،فيما تعادل الزهور مع البنك الأهلى 26/26 . الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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