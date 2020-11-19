شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل غزل المحلة ووادى دجلة 1|1 وديًا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة غزل المحلة ووادى دجلة الودية بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما خلال اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم باستاد السلام، ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . و يبدأ الفريق الدجلاوى معسكره المغلق غدًا الجمعة، حيث يحرص الجهاز الفنى الدجلاوى على إقامة فترة إعداد جيدة للفريق من أجل تفادى البدايات السيئة التى وقع فيها دجلة بالموسم المنقضى وأدت لصراعه الهبوط حتى نهاية الدورى، وقرر بابافاسيليو أن ينطلق معسكر إعداد وادى دجلة فى العين السخنة، على أن يستمر لمدة 7 أيام، وتتخلله مواجهتان وديتان. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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