شكرا لقرائتكم خبر عن مخالطي كهربا بعد إعلان إصابته بـكورونا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر بالجهاز الفني للنادي الأهلي، عن أبرز المخالطين لمحمود عبدالمنعم "كهربا"، قبل الإعلان اليوم، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن ثنائي الفريق وليد سليمان، وصانع ألعاب الفريق صالح جمعة، والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أبرز من خالطوا كهربا خلال الفترة الأخيرة". الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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