شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مولودية وجدة المغربي على رادار الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية مغربية، عن تلقي إسماعيل خافي نجم فريق مولودية وجدة المغربي عرضا من أحد الفرق المصرية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية. ووفقا لموقع Le 360 المغربي، فإن النادي المغربي أعلن عن تلقيه عرضا من فريق مصري دون الكشف عن هوية هذا الفريق. وأكد الموقع المغربي أن إدارة مولودية وجدة ستجتمع مع الجهاز الفني من أجل النظر في العرض المقدم لحسم مصير اللاعب بشأن قبول العرض من عدمه. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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