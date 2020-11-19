شكرا لقرائتكم خبر عن سيبايوس يكشف حقيقة تعرضه لإعتداء من لويز والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كذب دانى سيبايوس، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي، التقارير الصحفية التى تحدثت عن وقوع مشادة ساخنة فى تدريبات الفريق، مع زميله المدافع البرازيلى ديفيد لويز. وكتب سيبايوس، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، تعليقا على هذا التقارير، قائلا "كذب". وكانت صحيفة "أتلتيك" البريطانية، قد أشارت إلى أن لويز قام بضرب سيبايوس على أنفه فى خلال مران الجانرز في فترة التوقف الدولى الأخيرة، وظهر اللاعب الإسبانى وهو ينزف من أنفه بسبب الضربه. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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