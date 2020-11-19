شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الاول لكرة القدم للاسماعيلى ، مرانه اليوم ضمن التحضيرات للموسم الجديد واياب الدور قبل النهائى من كاس محمد السادس للاندية . وبدأ التدريب بمحاضرة استمرت لفترة طويلة . حرص مدرب الفريق البرازيلى “ريكاردو” على شرح بعضآ من الجمل الخططية ومعالجة بعض الاخطاء التى وقع بها اللاعبين خلال الوديات السابقة للتفادى منها ، ثم قام اللاعبين بالدوران حول الملعب لمدة 10 دقائق، تبعها تقسيمة على وسط الملعب توقفت اكثر من مرة لتوجية بعض المهام والتعليمات للاعبى الوسط للتخلص من الكرة فى اسرع وقت وعدم ارتكاب اخطاء. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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