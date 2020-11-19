شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآة سعيدة ليوفنتوس قبل مواجهة كالياري والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد النجم الأرجنتينى باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالى إلى تدريبات اليوفى التى أقيمت اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى الفترة الماضية، كما شارك فى مران اليوم أيضا، المهاجم فييدريكو كييزا، والذى غاب أيضا عن المشاركة مع المنتخب الإيطالى فى دورى الأمم الأوروبية بسبب الإصابة. واستبعد سكالونى مدرب المنتخب الأرجنتينى ديبالا من قائمة منتخب التانجو، التى خاضت مواجهتى باراجواى وبيرو فى تصفيات كأس العالم 2022 المقبلة خلال الأسبوع الماضى، وذلك بسبب بعض المشاكل على مستوى الجهاز البولى والتناسلى، حيث كان يحتاج إلى الراحة. الوضع في مصر

اصابات 111,613

تعافي 101,421

وفيات 6,495

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