شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن إصابة راموس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ريال مدريد الإسباني، إصابة مدافعه سيرجيو راموس، في العضلة الخلفية، مما يترتب عليه صعوبة مشاركة اللاعب في المباريات القادمة.

وكان راموس قد تعرض للإصابة في انتصاره على ألمانيا بسداسية نظيفة، في الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

ولم يحدد النادي مدة غياب قائد فريقه، ويذكر أن النادي لديه تاريخ سيء بدون مشاركته في دوري أبطال أوروبا، إذ خسر الفريق 7 مباريات من أصل 8 غاب فيهم اللاعب.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فياريال السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني، ثم ديبورتيفو ألافيس في الليجا السبت بعد المقبل.