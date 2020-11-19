شكرا لقرائتكم خبر عن «دى ماريا» يُعادل رقم «سيميونى» مع الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب الأرجنتين فوزًا غاليًا على بيرو بملعبها، بهدفين دون رد، أمس الأول، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022.
وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات والأرقام، تمكن منتخب التانجو من الفوز بآخر 3 مباريات فى التصفيات خارج ملعبه.
وأشارت الشبكة إلى أن الأرجنتين لم تنجح فى ذلك منذ عام 2000، عندما انتصرت فى 4 مباريات متتالية خارج ميدانها.
وأضافت أن أنخيل دى ماريا، جناح الألبيسيليستى، وصل لمباراته رقم 104 بقميص التانجو ليعادل دييجو سيميونى، المدير الفنى الحالى لأتلتيكو مدريد.
وبات دى ماريا بذلك خامس أكثر لاعب مشاركةً مع الأرجنتين، على مدار التاريخ.
وبالفوز على بيرو، تمسكت الأرجنتين بالمركز الثانى خلف البرازيل فى التصفيات، برصيد 10 نقاط، متخلفةً بنقطتين عن السيليساو.
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