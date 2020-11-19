شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارعة يصدر بيانا بشأن مشاجرة المركز الأوليمبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا بشأن واقعة مشاجرة المركز الأوليمبي والتي شهدت الاعتداء على سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة ومدربها محمد طلبة.

شهدت أسرة المصارعة المصرية أحداثا هي الأولى من نوعها في رياضة المصارعة التي تمثل الخروج عن السلوك الرياضى المتبع حيث استعان أحد الأطراف بأبنائه لإحداث ضرر وإصابة أحد زملائه من المدربين القومين وإحدى لاعبات الفريق القومي على أثر تطور مشادة كلامية بينهم.

الأمر الذي كاد يتسبب في كارثة كبرى في الوسط، وعليه فإن اتحاد المصارعة سيتخذ إجراءات تأديبية وفقًا لما سيسفر عنه تحقيق اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة.

وأهاب اتحاد المصارعة في بيانه، أبطال المصارعة بالتمسك بالسلوك الرياضي والأخلاق الرياضية وضبط النفس والابتعاد عن أي أفعال تمس سمعة اللعبة بسوء.

ووجه اتحاد المصارعة الشكر للجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة لدورهما في احتواء مثل هذه المواقف باحترافية.

جدير بالذكر أن اللجنة الأوليمبية قد قررت إيقاف كل أطراف واقعة التشاجر بالمركز الأوليمبي لحين انتهاء التحقيق معهم.

وتم إيقاف كل من:

ممدوح فرج متولى مدرب منتخب المصارعة النسائية.

محمد عبدالحفيظ طلبة مدرب اللاعبة سمر عامر حمزة.

سمر عامر حمزة لاعبة منتخب المصارعة النسائية.

إسلام ممدوح فرج لاعب المصارعة الحرة "مقيد بسجلات الاتحاد".

أحمد ممدوح فرج لاعب المصارعة الحرة "مقيد بسجلات الاتحاد".

محمد رضا على مدير إدارى الفرق القومية بالاتحاد المصرى للمصارعة.

د/ أحمد عمارة المشرف العام على المنتخبات بالاتحاد المصرى للمصارعة.