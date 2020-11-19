شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبدالفتاح يشرح للاعبي منتخب الشباب تعديلات قوانين التحكيم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الحكم الدولي المعتزل عصام عبدالفتاح، جلسة بلاعبي منتخب الشباب تحت 20 سنة والجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين ، لشرح اهم تعديلات قوانين التحكيم الجديدة للعام الحالي للاعبين قبل مغادرتهم لتونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتنايا.
ومن المنتظر أن يعقد عبدالفتاح جلسة أخرى باللاعبين، قبل السفر إلى تونس لتذكرتهم بآخر قوانين التحكيم الجديدة، قبل خوض فعاليات البطولة.
ويستعد شباب الفراعنة، لمواجهة فريق منتخب السويس، وديًا، غدًا، الجمعة، على ملعب السويس، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا.
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