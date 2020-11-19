شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب «كاف» بالعدالة التحكيمية فى النهائى الإفريقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسلت إدارة الأهلى خطابًا إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» لإبداء تخوفها من التحكيم فى النهائى الإفريقى أمام الزمالك المقرر يوم 27 نوفمبر الجارى، وطالبت بضرورة تعيين حكام أصحاب خبرة يتميزون بالكفاءة فى إدارة اللقاءات.

وأسند الأهلى فى خطابه وقائع تحكيمية متعددة فى أوقات سابقة، والتى حملت ظلما واضحا للأهلى، من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.

وشدد الأهلى على ضرورة مراعاة العدالة التحكيمية، خاصة أن النهائى المقبل سيكون مختلفا، لكون المنافس فريقا مصريا، وسيقام فى مصر، ودائما ما تأخذ مباريات الفريقين طابع الإثارة سواء فى الدورى المحلى أو على المستوى القارى.

وفضّل الأهلى توصيل مخاوفه للكاف قبل اختيار الطاقم التحكيمى المقرر أن يدير المباراة، حتى يأخذ الكاف فى الاعتبار المخاوف التى أبداها النادى، وتتم المفاضلة بين أكفأ العناصر التحكيمية على مستوى القارة الإفريقية.

على الجانب الآخر، تلقت لجنة التعاقدات بالنادى ردًا من نادى بيراميدز بخصوص صفقة انتقال أحمد الشيخ للأخير، حيث أبدى بيراميدز رغبته فى دفع 10 ملايين جنية لإتمام الصفقة ودون الدخول فى صفقة تبادلية، بينما رفض الأهلى القيمة المحددة وتمسك بالحصول على 15 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب نهائيا.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى، فإن المفاوضات مازالت جارية وسط ترحيب من الناديين لإتمامها.. لكن يبقى الخلاف فقط على المقابل المادى. وينتظر أن تحسم الصفقة سواء بالنجاح أو الفشل خلال الساعات المقبلة.. بينما طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، من مدرب الأحمال تخفيف الحمل التدريبى عن اللاعبين خوفا من تعرضهم للإصابات، خصوصا بعدما شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من اللاعبين لإصابات مختلفة، فضلا عن شكوى الدوليين من الإجهاد بعد انتهاء مشاركتهم فى التصفيات الإفريقية للمنتخبات الوطنية.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة غدا فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر. وينتظر أن يركز موسيمانى خلال مران اليوم على مراجعة الخطة التى قام بتحفيظها للاعبين طوال الأيام الماضية وبعدها سيختار قائمة الـ18 للدخول فى المعسكر المغلق.

من جهة أخرى، استقرت لجنة التخطيط بالنادى، برئاسة محسن صالح، على إعارة كريم نيدفيد خلال فترة الانتقالات الشتوية.