شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضاعف المكافآت لتحفيز اللاعبين على الفوز بالكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، لاعبى الفريق وجهازهم الفنى بمضاعفة المكافآت، لتحفيزهم على تخطى عقبة نادى إف سى مصر، فى كأس مصر والاحتفاظ باللقب.

ويلتقى للزمالك، مع إف سى، غدا السبت، على ملعب استاد السويس، ضمن مباريات دور الثمانية للكأس. وطالب «منصور» اللاعبين ببذل قصارى جهدهم خلال المواجهة من أجل الفوز والصعود للدور قبل النهائى وبعدها التتويج بلقب البطولة التى باتت لا تفارق القلعة البيضاء حسب قوله. وطالب «منصور» اللاعبين بعدم التفكير فى مواجهة النهائى الإفريقى أمام الأهلى، والتركيز فى كيفية الفوز على فريق إف سى.

يأتى هذ فى الوقت، الذى يؤدى فيه الفريق، مرانه الرئيسى، اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، فى ميت عقبة، ويعلن بعده البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، أسماء اللاعبين اللذين سيدخلون قائمة المباراة، والتوجه مباشرة إلى السويس، والمبيت بها استعدادا للمواجهة.

فى ذات السياق، انتظم السداسى الدولى، والذين شاركوا مع منتخب مصر فى معسكره الأخير وهم محمد أبوجبل وطارق حامد ومحمود علاء ومحمود حمدى «الونش» وأحمد سيد «زيزو» ومصطفى محمد، فى التدريبات الجماعية للفريق أمس «الخميس»، عقب عودتهم من توجو، بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطنى فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقبلة بالكاميرون. ووفقا للجهاز الطبى، فإن أحمد سيد زيزو، جاهز للمواجهة المقبلة، وأنه لا يعانى من أى إصابة.

وحرص «زيزو» على أداء جلسة استشفاء أمس الأول بصالة الجيمانيزيوم، الخاصة بنادى الزمالك.

فيما انتظم محمد صبحى حارس المرمى ومحمد عبدالسلام ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية أمس أيضا، عقب مشاركتهما مع المنتخب الأولمبى، مؤخرا حيث تم منحهما راحة من مران أمس الأول، من قبل الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو.

وكان إمام عاشور قد انتظم فى مران الأربعاء، بصورة طبيعية اليوم.

ياتى هذا فى الوقت، الذى اطمأن فيه الجهاز الفنى للفريق، على جاهزية أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق عقب انتظامه مع الفريق بالتدريبات بعد عودته من معسكر منتخب الشباب.

ويشارك اللاعب بصورة منتظمة فى المران وأدى الفقرات التدريبية، بصورة طبيعية بعدما اشتكى من بعض الآلام عقب عودته من المشاركة مع منتخب الشباب، مؤخرا. فيما واصل عمر السعيد، مهاجم الفريق، برنامجه التاهيلى، والذى تضمن الجرى الخفيف حول الملعب، فضلا عن أداء بعض تدريبات تقوية العضلات، حيث يعانى اللاعب من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.