مدرب تشيلسي يطالب بإلغاء المباريات التي تقام ظهيرة السبت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020

طالب مدرب نادي ​تشيلسي​، ​فرانك لامبارد​ بإلغاء المباريات التي تقام ظهيرة السبت في ​الدوري الانكليزي الممتاز​.



واعتبر لامبارد أن إصرار رابطة الدوري والقنوات الناقلة على إقامة المباريات ظهر السبت هو أمر جنوني من شأنه أن يؤثر على اللاعبين المرهقين.

وأوضح مدرب البلوز "غالبية لاعبينا كانوا في الخارج، بدأوا يعودون للتو، سيسافرون الى نيوكاسل ومن ثم يعودون الى لندن ومن ثم يسافرون الى رين الثلاثاء ومن ثم يعودون، تياغو سيلفا هبط للتو. لن يذهب على اللأرجح الى نيوكاسل بسبب رحلته الطويلة وفارق الوقت".

وأضاف "إنها ليست الطريقة المثلى على الإطلاق لجعل اللاعبين يستعدون لمباريات الدوري الممتاز، الاصابات ستزداد على امتداد الدوري، فالأرقام موجودة في حال أرادت رابطة الدوري القاء النظرة عليها".

وختم لامبارد "الجدول أصبح أكثر ازدحاماً، إذا علينا أن نتعامل مع المباريات بأفضل طريقة ممكنة والاعتناء باللاعبين، يجب تغيير توقيت المباريات التي تقام عند الساعة 12:30".