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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديبالا وكييزا يلتحقان بتدريبات يوفنتوس ودي ليخت جاهز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 نوفمبر 2020
يواصل نادي يوفنتوس تحضيراته لمواجهة كالياري السبت المقبل ضمن فعاليات الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وذكر الموقع الرسمي للسيدة العجوز أن الفريق استعاد خدمات الثنائي باولو ديبالا وفيديريكو كييزا قبل لقاء كالياري.
وشارك كييزا وديبالا في جلسة تدريب يوفنتوس الكاملة اليوم الخميس، بعدما كان من المتوقع غيابهما، بسبب معاناتهما من مشاكل عضلية وعدوى على التوالي.
وأوضح البيانكونيرو أن ديبالا وكييزا شاركا في التدريبات كاملة، أما ثنائي الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني لم يشاركا بسبب الإصابة كما أكد أن الهولندي ماتياس دي ليخت جاهز لخوض مباراته الأولى منذ خضوعه لجراحة في الكتف في آب.
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