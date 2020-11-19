شكرا لقرائتكم أحمد فتحي : الأهلي هيكسب افريقيا وهشيل الكأس مع الشناوي.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد فتحي نجم منتخبنا الوطني والمنتقل حديثاً لبيراميدز بعد انتهاء عقده مع الأهلي، أنه يتمنى فوز الفريق الأحمر بالبطولة الافريقية مشدداً أنه سيحمل كأس البطولة مع قائد الأهلي الحالي محمد الشناوي حال الفوز باللقب.وتابع فتحي أنه شارك في معظم مباريات البطولة وساعد زملائه في الوصول للمباراة النهائية مؤكداً أنه البطولة ستضاف لسجل بطولاته الحافل مع الفريق الأحمر.

الجوكر كما تلقبه الجماهير، بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقة كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يحترف فى شيفيلد يونايتد، ليعود إلى مصر عبر بوابات النادى الأهلى.

وانضم فتحى للمنتخب الوطنى الأول وكان عمره لا يتعدى 19 عامًا، وشارك مع المنتخب المصرى للشباب فى كأس العالم للشباب عام 2003 فى الإمارات، وساهم فى صعود المنتخب الوطنى إلى دور الـ16.

الهدف الأبرز فى مسيرة أحمد فتحى مع الأهلى الذى سجله موسم 2008- 2009 فى شباك طلائع الجيش فى المباراة الأخيرة للموسم عندما كان ألفريق الأحمر متعادلا بهدف، الأمر الذى يعنى خسارة لقب الدورى لصالح النادى الإسماعيلى، وفجأة يظهر رجل المواقف الصعبة ويسجل هدفاً ولا أروع فى اللحظات الأخيرة من اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلى 3/1، ليصعد لمواجهة الإسماعيلى فى مباراة فاصلة ليتوج الأحمر بطلا للدورى بفضل قذيفة الجوكر.