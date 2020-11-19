شكرا لقرائتكم هل تفاوض الأهلي أو الزمالك مع كريم فؤاد بعد تألقه أمام البرازيل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم حقيقة دخول الأهلي أو الزملك في مفاوضات للتعاقد مع كريم فؤاد لاعب الفريق المعار إلى إنبي خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تألق اللاعب رفقة المنتخب الأولمبي وظهوره بمستوى جيد في أول ظهور له ضد منتخب البرازيل.

قال الطويلة في تصريحات خاصة أنه لم يتلق أية مفاوضات من القطبين للتعاقد مع كريم فؤاد، خاصة الأهلي الذي تفاوض من قبل للتعاقد مع اللاعب ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، ليقوم بعدها بتحجديد عقده إلى نادي إنبي ليستر رفقته للموسم الثاني على التوالي.

أوضح الطويلة أن هناك عرضا من أحد الأندية الكبرى بالبرتغال للتعاقد مع كريم فؤاد ولكن روف الطيران منعت من اتمام الصفقة، مشيرا إلى أنه يفضل انتقال اللاعب للاحتراف الخارجي عن بقاؤه داخل مصر.

وعن تجدد عرض الأهلي لشراء كريم فؤاد هل سيختار العرض الأحمر أم الاحتراف الخارجي، شدد على أنه لن يستبق الأحداث وينتظر ما ستسفره عنه الفترة المقبلة.