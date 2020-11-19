شكرا لقرائتكم قبل نهائى أفريقيا .. مشوار بيتسو موسيمانى مع الأهلى حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر عشاق الكرة الأفريقية عامة والمصرية خاصة يوم 27 نوفمبر الجارى على أحر من الجمر، لمتابعة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي، وهو الحدث الأول من نوعه أن يتأهل فريقان من نفس البلد لنهائى القارة الأفريقية.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وقبل نهائي أفريقيا نستعرض مشوار موسيمانى مع الاهلى حتى الآن..



قاد الأهلى في 6 مباريات في الدورى وبطولة دورى أبطال أفريقيا، فاز في 5 لقاءات وتعادل في واحدة، سجل الفريق تحت قيادته 12 هدفا واستقبل هدفا وحيدا، ويعتمد على طريقة لعب 4231.

وجاءت نتائج المباريات التي قاد فيها الأهلى كالتالى:



الأهلى 1 /0 المقاولون

الأهلى 3 /0 إنبى

الأهلى 0 /0 بيراميدز

الأهلى 2 /0 الوداد

الأهلى 3 / 1 الوداد

الأهلى 3 /0 الجيش