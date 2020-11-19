شكرا لقرائتكم قبل نهائى أفريقيا .. مشوار البرتغالى باتشيكو مع الزمالك حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر عشاق الكرة الأفريقية عامة والمصرية خاصة يوم 27 نوفمبر الجارى على أحر من الجمر، لمتابعة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي، وهو الحدث الأول من نوعه أن يتأهل فريقان من نفس البلد لنهائى القارة الأفريقية.

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وقبل نهائي أفريقيا نستعرض مشوار باتشيكو مع الزمالك حتى الآن..



قاد باتشيكو قاد الزمالك في 6 مباريات ما بين الدورى والكأس ودورى أبطال أفريقيا، فاز في 5 مباريات وتعادل في واحدة، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفا واستقبل 4 أهداف، ويعتمد على طريقة لعب 4231، ولعب مباراة وحيدة بطريقة 4141 كانت أمام الرجاء في القاهرة.

وجاءت نتائج المباريات التي قاد فيها الزمالك كالتالى:



الزمالك 2 /1 سموحة

الزمالك 0 /0 وادى دجلة

الزمالك 2/1 حرس الحدود

الزمالك 1 /0 الرجاء المغربى

الزمالك 3/ 1 الإسماعيلى

الزمالك 3 /1 الرجاء